Американские индексы резко восстанавливаются в ходе торгов четверга

Фондовые индексы США выкупили большинство падения среды, на торгах четверга. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,97%, индекс S&P 500 прибавил 1,25%, технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,3% .
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