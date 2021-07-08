На Украине назвали пощечиной закон о коренных народах

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что принятый Верховный радой закон "О коренных народах Украины" является моральной пощечиной для русских и других народов Украины, которые считают ее своей родиной.