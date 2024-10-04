Никто не хочет играть со сборной России по футболу

РФС даже может отменить октябрьский сбор из-за отсутствия соперников. Октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России по футболу будет отменен, если Российский футбольный союз (РФС) не найдет для сборной хотя бы одного соперника.
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