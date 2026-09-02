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Царьград

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Первый вице-премьер Мантуров: решение по объектам инфраструктуры примут на высшем уровне

Первый вице-премьер Мантуров: решение по объектам инфраструктуры примут на высшем уровне

На Восточном экономическом форуме первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что временное управление объектами критической инфраструктуры завершится после устранения угроз, решение будет приниматься на высшем уровне.

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