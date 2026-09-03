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Царьград

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WAFA: Два палестинца погибли в атаке израильских сил в аль-Мугайире

WAFA: Два палестинца погибли в атаке израильских сил в аль-Мугайире

Палестинское агентство WAFA сообщает, что на деревню аль-Мугайир, расположенную к северу от Рамаллы, была совершена атака израильских сил.

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