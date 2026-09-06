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Царьград

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Тревожно: ситуация с бензином в Челябинской области на 6 сентября 2026 года

Тревожно: ситуация с бензином в Челябинской области на 6 сентября 2026 года

Дефицит, огромные очереди и действия властей. По состоянию на 6 сентября 2026 года в Челябинской области сохраняется напряжённая ситуация с обеспечением автомобильным топливом.

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