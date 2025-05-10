В Карелии резко упал спрос на автомобили в кредит

Спрос на автомобили, приобретаемые в кредит, в Карелии сократился вдвое за год. Об этом свидетельствуют данные аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за март 2025 года, опубликованные изданием РБК Карелия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии