33-летний Александр Горбунов станет первым курянином в космосе

Старт запланирован на 18 августа. На МКС экипаж доставит космический корабль США. Вместе с уроженцем Железногорска покорять космическое пространство отправятся командир экипажа Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист по полёту Стефани Уилсон.
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