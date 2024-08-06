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33-летний Александр Горбунов станет первым курянином в космосе

33-летний Александр Горбунов станет первым курянином в космосе

Старт запланирован на 18 августа. На МКС экипаж доставит космический корабль США. Вместе с уроженцем Железногорска покорять космическое пространство отправятся командир экипажа Зена Кардман, пилот Ник Хейг и специалист по полёту Стефани Уилсон.

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