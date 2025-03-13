В Минцифрах рассказали, как мошенники взламывают аккаунты на «Госуслугах»

Мошенники не смогут взломать страницу на «Госуслугах», если вы сами им не поможете.Мошенники не могут напрямую взломать аккаунты «Госуслуг», если граждане сами не передадут информацию для входа на личную страницу, сообщил официальный Telegram-канал Минцифры.