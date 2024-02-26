Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Участников спецоперации предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Законопроект внес Минфин, правительство одобрило инициативу на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД), сообщил источник «Известий» в кабмине.
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