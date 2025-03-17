Россия находится на втором месте в мире по экспорту вооружений

В рейтинге Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) говорится, что Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди ведущих экспортёров оружия, продав за рубеж вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 13,75 миллиарда долларов.