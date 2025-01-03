Польша отозвала приглашение посла Венгрии на инаугурацию председательства в ЕС

Польша отозвала приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе после предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.
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