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Политика как она есть

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Польша отозвала приглашение посла Венгрии на инаугурацию председательства в ЕС

Польша отозвала приглашение посла Венгрии на инаугурацию председательства в ЕС

Польша отозвала приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе после предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.

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