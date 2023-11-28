Reuters: В МИД Турции сообщили о ратификации заявки Швеции в НАТО до конца года

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил коллегам из стран Североатлантического блока, что принимает меры по ратификации заявки Швеции о присоединении к НАТО, которая может состояться до конца 2023 года.
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