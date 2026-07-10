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Русская весна

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Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена (ВИДЕО)

Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена (ВИДЕО)

Помощник президента России Николай Патрушев, возглавлявший ФСБ в начале 2000-х годов, заявил, что между российскими и американскими спецслужбами обсуждалось проведение совместной операции по ликвидации Усамы бен Ладена.

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