Патрушев: ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Усамы бен Ладена (ВИДЕО)

Помощник президента России Николай Патрушев, возглавлявший ФСБ в начале 2000-х годов, заявил, что между российскими и американскими спецслужбами обсуждалось проведение совместной операции по ликвидации Усамы бен Ладена.
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