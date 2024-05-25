C американским высокоточным оружием интересно еще и то, как война заставила поменять оценки применимости тех или иных систем.
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C американским высокоточным оружием интересно еще и то, как война заставила поменять оценки применимости тех или иных систем.
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