Названы претенденты на индивидуальные награды сезона НБА. Джексон, Лопес и Мобли претендуют на приз «Мистер замок»

Названы претенденты на все индивидуальные награды сезона-22/23 НБА. Самый ценный игрок Никола Йокич («Денвер»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») Лучший по игре в защите Джарен Джексон («Мемфис»), Брук Лопес («Милуоки»), Эван Мобли («Кливленд») Новичок года Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Уокер Кесслер («Юта») Лучший запасной Малкольм Брогдон («Бостон»), Иммануэл Куикли («Нью-Йорк»), Бобби Портис («Милуоки») Тренер года Майк Браун («Сакраменто»), Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джо Маззулла («Бостон») Лучший в клатче Де’Аарон Фокс («Сакраменто»), Джимми Батлер («Майами»), Демар Дерозан («Чикаго») Самый прогрессирующий игрок Лаури Маркканен («Юта»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).