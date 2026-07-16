Личный опыт: как проходит расторжение брака через МФЦ и к чему готовиться

Когда решение расстаться принято окончательно, в голове возникает не только эмоциональный шквал, но и сугубо практический вопрос: с чего вообще начинать бумажную волокиту? Признаюсь, я тоже терялась в догадках, пока не выяснила, что цивилизованный и относительно безболезненный путь лежит через Многофункциональный центр.
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