После получения данных разведывательной группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении военнослужащие использовали 82-миллиметровый автоматический миномет «Василек».
После получения данных разведывательной группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении военнослужащие использовали 82-миллиметровый автоматический миномет «Василек».
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