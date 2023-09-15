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Миномет «Василек» поразил опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Миномет «Василек» поразил опорные пункты ВСУ на купянском направлении

После получения данных разведывательной группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении военнослужащие использовали 82-миллиметровый автоматический миномет «Василек».

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