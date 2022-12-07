Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 57

Марченко и Дер-Аргучинцев – 50-й и 51-й хоккеисты из России, сыгравшие в этом сезоне НХЛ. Сегодня в лиге дебютировали сразу 2 игрока – форвард Кирилл Марченко провел первый матч за «Коламбус», а форвард Семен Дер-Аргучинцев – за «Торонто».