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Западные дипломаты испугались иранских сторонников ядерного оружия: “Навсегда изменит Ближний Восток”

Западные дипломаты испугались иранских сторонников ядерного оружия: “Навсегда изменит Ближний Восток”

Вчера 2,2K прочитали Дипломаты опасаются растущей мощи иранских фракций, которые хотят получить ядерное оружие.

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