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Калужские новости

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Калужская и Рязанская области укрепят свои культурные связи

Калужская и Рязанская области укрепят свои культурные связи

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Калужской и Рязанской областями о культурном сотрудничестве и укреплении связейВ ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Калужской и Рязанской областями о культурном сотрудничестве и укреплении связей.

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