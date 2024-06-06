Калужская и Рязанская области укрепят свои культурные связи

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Калужской и Рязанской областями о культурном сотрудничестве и укреплении связейВ ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между Калужской и Рязанской областями о культурном сотрудничестве и укреплении связей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)