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Царьград

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Эпидемия рака: опухоли у пресноводных рыб в США оказались заразными

Эпидемия рака: опухоли у пресноводных рыб в США оказались заразными

Меланома, передающаяся от особи к особи, поразила треть популяции карликовых сомиков в озёрах на границе США и Канады.

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