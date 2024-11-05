Захарова удивилась, что у голосующих в Калифорнии не проверяют документы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла законодательный запрет о том, что в американском штате Калифорния сотрудникам избирательных участков нельзя проверять документы у голосующих.
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