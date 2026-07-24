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Царьград

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Казахстан выделил 10,4 млрд тенге на спутник KazSat-3R

Казахстан выделил 10,4 млрд тенге на спутник KazSat-3R

23 июля премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 10,4 миллиарда тенге (около 22,3 миллиона долларов) из правительственного резерва на начало разработки новой космической системы связи KazSat-3R.

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