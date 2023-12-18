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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев побил рекорд «Колорадо» по числу побед за календарный год. Он выиграл 40 матчей в 2023-м

Вратарь «Колорадо» отразил 26 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2). Теперь на счету голкипера 40 побед в 2023 году.

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