МОГ "Днепра" круглосуточно защищают трассу "Новороссия" от дронов ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме защищают небо над федеральной трассой Р-280 "Новороссия" в Херсонской и Запорожской областях от украинских беспилотников.