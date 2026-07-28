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ТАСС

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МОГ "Днепра" круглосуточно защищают трассу "Новороссия" от дронов ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Днепр" в круглосуточном режиме защищают небо над федеральной трассой Р-280 "Новороссия" в Херсонской и Запорожской областях от украинских беспилотников.

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