У Гагаринской администрации выявили нарушения закона на 12 млн. рублей

В отношении должностных лиц могут возбудить административные дела Сотрудники регионального УФАС выявили нарушения законодательства о контрактной системе со стороны администрации Гагаринского района при проведении электронного аукциона на 12 миллионов рублей.
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