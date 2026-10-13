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За рулем

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Двигатель 2.0 и вариатор — этот 20-летний «японец» при должном уходе еще послужит

Двигатель 2.0 и вариатор — этот 20-летний «японец» при должном уходе еще послужит

Сегодня за двадцатилетние бюджетные кроссоверы иностранных марок с внушительными пробегами продавцы запрашивают как минимум 400 тысяч рублей.

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