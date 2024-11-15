Президенту России Владимиру Путину лично озвучили правду народа и мигрантах. То, о чём многие говорили между собой - передали президенту.
ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУЧИЛИ ПРАВДУ НАРОДА О МИГРАНТАХ. РЕШЕНИЯ БУДУТ, НО ЕСТЬ СТРАННЫЙ НЮАНС
Комментарии
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виктор матвеев
В настоящее время миграционная политика в России является по сути антироссийской и русофобской, посмотрим что предпримет кремль, будут ли радикальные изменения или попрежнему будут сопли пережевывать.
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7 час.
Александр Пятнистый
Ты твердо уверен в своих словах и готов с фактами неоспоримыми отстаивать свое мнение?
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5 час.
Артур Кушхабиев
А зачем вообще мигрантам давать российские паспорта? В странах Персидского залива, на которые в статье ссылка, мигрантам паспортов не дают. Отработал - и домой.
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3 час.
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