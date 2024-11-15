ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУЧИЛИ ПРАВДУ НАРОДА О МИГРАНТАХ. РЕШЕНИЯ БУДУТ, НО ЕСТЬ СТРАННЫЙ НЮАНС

виктор матвеев В настоящее время миграционная политика в России является по сути антироссийской и русофобской, посмотрим что предпримет кремль, будут ли радикальные изменения или попрежнему будут сопли пережевывать.

Александр Пятнистый Ты твердо уверен в своих словах и готов с фактами неоспоримыми отстаивать свое мнение?