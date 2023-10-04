Председатель Следственного комитета поручил доложить о проверке по факту нарушения прав дольщиков в Краснодаре

В социальных медиа опубликовано обращение жителей Краснодара к руководству ведомства с просьбой обратить внимание на допущенные нарушения прав участников долевого строительства объекта, расположенного в поселке Березовом.
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