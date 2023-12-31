Школьники в Тверской области настояли на бизнес-полднике с чиновником

В плавательном бассейне «Аквамарин» г. Вышний Волочек прошла встреча волонтеров спорта с руководителем комитета по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа Ульяной Карапетян.
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