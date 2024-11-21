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Китай назвал «устаревшим мышлением» допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

Китай назвал «устаревшим мышлением» допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

Допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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