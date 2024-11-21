Китай назвал «устаревшим мышлением» допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

Допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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