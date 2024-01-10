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Запад готовит опасный антироссийский план «Зигзаг»

Запад готовит опасный антироссийский план «Зигзаг»

Вектор Запада поменялся с «Россия должна проиграть» на «Россия не должна победить», и это, по расчетам Брюсселя, должно существенно качнуть общественные настроения в сторону заключения «Минска-3».

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Комментарии
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Лев Добрый
Мужики, а не пора ли поддать этим голубым засранцам? Они давно перешли все красные лини России!👍⚔️👈😎👀
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
У запада одна надежда на шалашовок типо Треповой.
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16 час.
Сергей Федотов
Минск-3 будет означать, что наши ребята на Украине погибли зря. Только полная и безоговорочная капитуляция. На условиях России. Только России. Украина права голоса иметь не должна. Запад тем более.
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10 час.

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