Вектор Запада поменялся с «Россия должна проиграть» на «Россия не должна победить», и это, по расчетам Брюсселя, должно существенно качнуть общественные настроения в сторону заключения «Минска-3».
Запад готовит опасный антироссийский план «Зигзаг»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Мужики, а не пора ли поддать этим голубым засранцам? Они давно перешли все красные лини России!👍⚔️👈😎👀
Ответить
19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
У запада одна надежда на шалашовок типо Треповой.
Ответить
16 час.
Сергей Федотов
Минск-3 будет означать, что наши ребята на Украине погибли зря. Только полная и безоговорочная капитуляция. На условиях России. Только России. Украина права голоса иметь не должна. Запад тем более.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии