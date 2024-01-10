Запад готовит опасный антироссийский план «Зигзаг»

Мужики, а не пора ли поддать этим голубым засранцам? Они давно перешли все красные лини России!👍⚔️👈😎👀

Сергей Федотов

Минск-3 будет означать, что наши ребята на Украине погибли зря. Только полная и безоговорочная капитуляция. На условиях России. Только России. Украина права голоса иметь не должна. Запад тем более.