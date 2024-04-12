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Лошадь

Лошадь

Верховая езда для всех! Для быстрых ездоков у нас есть быстрые лошади. Для медленных — медленные, а для тех, кто никогда не ездил на лошадях — лошади, на которых никогда не ездили.

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