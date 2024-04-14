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Холлоуэй нокаутировал Гэтжи за секунду до конца боя на UFC 300

Холлоуэй нокаутировал Гэтжи за секунду до конца боя на UFC 300

Самым ярким событием юбилейного турнира в Лас-Вегасе стал поединок американских легковесов Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя 5-раундовый бой изобиловал атаками с обеих сторон, хотя Холлоуэй имел определенное преимущество.

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