Трамп: США потеряли волю, силу и свой путь

Соединенные Штаты Америки утратили былую волю и силу. Об этом бывший президент страны Дональд Трамп, снова претендующий на возвращение в Белый дом, заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.
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