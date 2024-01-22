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Трамп: США потеряли волю, силу и свой путь

Трамп: США потеряли волю, силу и свой путь

Соединенные Штаты Америки утратили былую волю и силу. Об этом бывший президент страны Дональд Трамп, снова претендующий на возвращение в Белый дом, заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

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