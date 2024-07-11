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«Даёт преимущество над врагом»: ВСУ постепенно внедряют в войска систему управления боем Delta

«Даёт преимущество над врагом»: ВСУ постепенно внедряют в войска систему управления боем Delta

ВСУ фактически разделены на две армии – большая часть войск состоит главным образом из мобилизованных новобранцев и оснащена матчастью по минимуму; другую, меньшую по численности, пытаются комплектовать опытными солдатами, снаряжая их по лекалам профессиональных вооруженных сил Запада.

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