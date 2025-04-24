В Кремле прокомментировали информацию о возможной встрече Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, если они будут, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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