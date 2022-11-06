Противостоящих России солдат НАТО замучили голод и клопы, — Le Figaro

Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются «недостойными», об этом, как передает газета Le Figaro, заявили депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул.