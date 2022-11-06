Русская весна

115 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • John Winson
    Путин явно дал всему миру понять, что Мир без России существовать НЕ БУДЕТ. А там уже на их усмотрение, идиотов непуг...«Украина — лишь р...
  • John Winson
    Всю историю им с рук сходят их "дебоши" В других странах:Ираке, Сирии, Вьетнаме, Японии, Косово... Можно продолжать п...«Украина — лишь р...
  • John Winson
    Как Мирового гегемона«Украина — лишь р...

Противостоящих России солдат НАТО замучили голод и клопы, — Le Figaro

Противостоящих России солдат НАТО замучили голод и клопы, — Le Figaro

Условия жизни французских солдат, дислоцированных в Румынии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, являются «недостойными», об этом, как передает газета Le Figaro, заявили депутаты от партии «Непокоренная Франция» Бастьян Лашо и Орельян Сантул.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх