Осень медленно, но все же начала вытеснять лето из Петербурга. Циклон «Констанция», который пришел в город с Балтики, принес с собой дожди и ветер.
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Осень медленно, но все же начала вытеснять лето из Петербурга. Циклон «Констанция», который пришел в город с Балтики, принес с собой дожди и ветер.