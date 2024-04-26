Яровая в Петербурге предложила сформировать новую программу «сельскохозяйственный гектар»

Она позволит предоставить пакет мер государственной поддержки Вице-спикер Государственной думы РФ, заместитель сопредседателя Совета законодателей РФ Ирина Яровая предложила сформировать специальную программу «сельскохозяйственный гектар».
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