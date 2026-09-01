Юрист Хрулёв: устное согласование отпуска не заменяет приказ

Юрист, вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что устного согласия руководителя на отпуск недостаточно для его официального оформления, а отсутствие приказа создаёт риск претензий к сотруднику за невыход на работу.