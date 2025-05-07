Экономист Фролов назвал условия, при которых россиянам грозят последствия за перевод денег другу

За это может поступить штраф Закон допускает переводы между физлицами без налоговых последствий, если речь идёт о безвозмездной передаче средств, но на практике граница между дружеской помощью и получением дохода оказывается тоньше, чем может показаться, рассказал RT основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.