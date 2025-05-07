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Петербургский дневник

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Экономист Фролов назвал условия, при которых россиянам грозят последствия за перевод денег другу

Экономист Фролов назвал условия, при которых россиянам грозят последствия за перевод денег другу

За это может поступить штраф Закон допускает переводы между физлицами без налоговых последствий, если речь идёт о безвозмездной передаче средств, но на практике граница между дружеской помощью и получением дохода оказывается тоньше, чем может показаться, рассказал RT основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.

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