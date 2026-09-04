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Пострадавшую от прилета БПЛА многоэтажку восстановят за счет застройщика

Пострадавшую от прилета БПЛА многоэтажку восстановят за счет застройщика

Многоэтажный дом на улице Гаршина в Екатеринбурге, пострадавший от прилета дрона 31 августа, восстановят за счет застройщика.

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