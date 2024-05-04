Порошенко порадовался объявлению его в розыск российским МВД

Алексей Горшков

Теперь "скрипач не нужен"! И грохнут его (как и Зеленского ) не россияне, а его западные "хозяева", как в своё время Березовского - уже не нужен, не оправдал доверия, а знает слишком много! Ещё одна параллель напрашивается: сидевшего а тюрьме Шпандау нациста Гесса англичане ликвидировали в конце 1980-х ИМЕННО ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Горбачёва его выпустить! "Плохиши" НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НУЖНЫ, но когда свою функцию выполнят - УБИРАЮТСЯ СВОИМИ ЖЕ "ХОЗЯЕВАМИ"!!!