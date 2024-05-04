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  • Алексей Горшков
    Теперь "скрипач не нужен"! И грохнут его (как и Зеленского ) не россияне, а его западные "хозяева", как в своё время ...Порошенко порадов...
  • Гари Гарин
    Придурок ,после того, что ты сделал с Украиной гореть тебе в аду!!!Порошенко порадов...
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    Сограждане, напишите: кто это с протянутой рукой слюни пускает?Дайте денег, чтоб...

Порошенко порадовался объявлению его в розыск российским МВД

Порошенко порадовался объявлению его в розыск российским МВД

Бывший президент Украины Пётр Порошенко порадовался тому, что МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса.

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Комментарии
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Брагин Андрей
👍👍👍
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10 час.
ГГ
Гари Гарин
Придурок ,после того, что ты сделал с Украиной гореть тебе в аду!!!
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53 мин.
Алексей Горшков
Теперь &quot;скрипач не нужен&quot;! И грохнут его (как и Зеленского ) не россияне, а его западные &quot;хозяева&quot;, как в своё время Березовского - уже не нужен, не оправдал доверия, а знает слишком много! Ещё одна параллель напрашивается: сидевшего а тюрьме Шпандау нациста Гесса англичане ликвидировали в конце 1980-х ИМЕННО ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Горбачёва его выпустить! &quot;Плохиши&quot; НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НУЖНЫ, но когда свою функцию выполнят - УБИРАЮТСЯ СВОИМИ ЖЕ &quot;ХОЗЯЕВАМИ&quot;!!!
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33 мин.

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