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Царьград

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Мбаппе поспорил с журналистом перед матчем с «Интером»

Мбаппе поспорил с журналистом перед матчем с «Интером»

Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» в ходе пресс-конференции обсуждал необходимость улучшения в обороне перед игрой против «Интера» в Лиге чемпионов.

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