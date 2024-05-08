Мошковский террорист Валерий Казанцев останется в тюрьме на 13 лет – суд

Инцидент со стрельбой с участием Валерия Казанцева произошел в поселке Октябрьском в марте-2023. Жительница поселка позвонила с дежурную часть с жалобой на 61-летнего пьяного соседа, который грозил ее убить.
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