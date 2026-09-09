Тим Макмэн: «Здоровый Ирвинг будет главной целью претендентов на титул перед дедлайном на обмены»

Кайри Ирвинг возвращается после длительной реабилитации и пропущенного сезона. «Мэверикс» заявили, что твердо намерены оценить его сотрудничество с Купером Флэггом на паркете до каких-либо дальнейших решений.
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