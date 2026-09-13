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Кэррик – болельщикам перед дерби с «Ман Сити»: «В «МЮ» живут ради таких матчей, они оставляют воспоминания на долгие годы. Надеюсь, сегодня мы снова увидим вашу связь с командой»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик обратился к болельщикам манкунианцев перед дерби с «Манчестер Сити».

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