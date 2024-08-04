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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев об НХЛ: «Просто узнаю обстановку на рынке каждый год. У меня нет задачи уехать на двусторонний контракт. Мое понимание, что я игрок первых двух звеньев»

– Как вы пришли к решению подписать контракт с московским «Динамо»? – Я очень рад, что снова буду динамовцем.

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